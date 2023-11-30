حبس المتهم بدهس عامل نظافة بمنشأة ناصر وعرضه على الطب الشرعي

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بحبس متهم بدهس اخد الأشخاص مما أسفر عن وفاته، أربعة ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول اوراق السيارة من المرور.

ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، وقيادة سيارة بدون ارقام، وأمرت بعرضه علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وكانت النيابة، قد صرحت بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية له، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوفاة (عامل نظافة) متأثرًا بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" مجهولة به "لاذت بالفرار" بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.