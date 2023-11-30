توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ والمعهد العالي للهندسة

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف العام على كلية الذكاء الاصطناعي، برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور مفرح حامد عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من اعضاء هيئة التدريس من كلا الجانبين.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى أعلن عنها الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى مارس الماضي، محور التكامل والذي يرتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، والتى تهدف لتحقيق التناغم بين عناصر منظومة التعليم العالي؛ لتعظيم قدرات المؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز دورها فى صناعة الوعى والمعرفة وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لمصر، ونظرا لما تمثله كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ من قيمة علمية كونها صرح علمي متميز ولديها كافة الإمكانيات ومعامل التدريب والخبرات وكوكبة متنوعة من السادة أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد البحثية، وحيث أن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ هي مؤسسة تربوية وعلمية في نفس الوقت لما تحتويه من أعضاء هيئة تدريس قادرون على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواصلة التعليم والبحث العلمي من خلال تقديم برامج علمية مواكبة للاتجاهات العلمية الحديثة ومنهجيات التعليم العالي المطورة وفق أفضل المعايير العلمية.

وأعرب الدكتور مفرح حامد عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، متطلعاً أن تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون البناء بين الجانبين، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.