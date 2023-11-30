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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية بـ3 كليات

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات بتعيين ثلاثة من القيادات الأكاديمية، بكليات التربية للطفولة المبكرة، والتربية، والحقوق.

  وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ القيادات الأكاديمية الجديدة، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية، والبحثية في مختلف مجالات العلوم، والاستمرار في تنفيذ رؤية جمهورية مصر العربية للتعليم ٢٠٣٠.

 وتضمنت قرارات رئيس الجامعة؛ تجديد قيام الدكتورة منال أنور سيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة؛ بالعمل وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

  وأصدر الدكتور أحمد المنشاوي، قراراً؛ بتجديد قيام الدكتورة حنان صلاح الدين محمد الحلواني الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة بكلية التربية؛ بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام، كما أصدر قراراً آخر؛ بتجديد تولي الدكتور ربيع دردير محمد علي الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق؛ الإشراف علي القسم، وذلك لمدة عام.
 

الدكتور احمد المنشاوي التربية للطفولة المبكرة جمهورية مصر العربية خدمة المجتمع وتنمية البيئة