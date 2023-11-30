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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفنانة التشكيلية إيمان علام تهدي اللواء محمد الشريف لوحتان فنيتان عن تراث الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه الفنانة التشكيلية إيمان علام، حيث تناول اللقاء حديث المحافظ عن دعمه و تشجعيه للمواهب الفنية السكندرية وأهمية إقامة المعارض الفنية لما لها من اهمية كبيرة بإكتشاف المواهب الفنية لدى المشاركين والعمل على تنميتها وتطويرها، وبث روح الفن في النفس البشرية وزيادة الوعي الفني والإبداعي، ورفع مستوى الذوق العام.

وخلال اللقاء أهدت الفنانة إيمان علام محافظ الإسكندية لوحتان فنيتان من رسمها عن تراث مدينة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومدير إدارة الحفاظ على التراث بالإسكندرية.

يذكر انه سبق وقدمت الفنانة ايمان علام أول معرض فنى لها بعنوان " إسكندرية فى القلب " والذى ضم مجموعة فريدة من اللوحات الفنية عن الاماكن السياحية و الاثرية بالإسكندرية و تناول ايضا المعرض لوحات عن ملامح التراث السكندري و فلكلور مدينة الإسكندرية، وقد تزامن المعرض مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ٧١.

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