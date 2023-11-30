كهربا يزين قائمة الأهلي في رحلة تنزانيا ومواجهة يانج افريكانز

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على قائمة اللاعبين الذين يصطحبهم في رحلة تنزانيا وخوض مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة يوم 2 ديسمبر المقبل في تنزانيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي – مصطفي شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع : محمد هاني – أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – علي معلول – كريم الدبيس

خط الوسط : امام عاشور – اليو ديانج – كوكا – افشة – مروان عطية – عمرو السولية – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد

خط الهجوم : كهربا – صلاح محسن

حقق الأهلي فوزًا هاما على ميدياما الغاني بنتيجة (3 -0) في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.