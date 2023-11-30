الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تستكمل أعمال حملتها في أسوان

تستكمل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اعمال حملتها " معاً للتوقيع والتصديق على بروتوكول مابوتو" في اقصي جنوب مصر بمحافظة اسوان من خلال التعريف البروتوكول الخاص بحقوق المرأة الافريقية والملحق بالميثاق الافريقي للشعوب وحقوق الانسان والمعروف باسم "بروتوكول مابوتو" ومدى أهمية التوقيع والتصديق علية ويأتي استهداف النساء في جنوب مصر من اجل رفع وعيهم ببنود البروتوكول ودراسة الاستفادة منه.

ويشارك بالورشة 25 من قيادات العمل المجتمعى والسياسى بمختلف الفئات المجتمعية المتنوعة بالاضافة الي أمانات المرأة بالاحزاب السياسية وعدد من اعضاء المجلس القومي للمرأة بالاقصروعدد من الاعلاميين وقيادات المجتمع المدني بعد ان استهدفت الجمعية عدد من المحافظات منها " الاقصر واسكندرية وبورسعيد والدقهلية ".

وتهدف الورشة إلى التأكيد على أهمية التوقيع والمصادقة على البروتوكول كآلية إقليمية لحقوق المرأة، تعقد ورشة العمل بالتعاون مع شبكة SOAWR (شبكة التضامن مع حقوق المرأة الأفريقية)، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق المرأة ومقرها نيروبي - كينيا .

وسيحاضر في الورشة التي تستمر على مدار ثلاث ايام كلا من وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، نبيل شلبي، المحامي وخبير حقوق الإنسان، وأحمد تمام ,الباحث والخبير الحقوقى والتنموي .

وستناقش ورشة العمل عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة بموجب التشريعات الوطنية وآليات المرأة الدولية والإقليمية.كما يتم شرح بنود بروتوكول مابوتو من خلال تدريب تفاعلي بين المشاركات من اجل الحصول علي بعض الملاحظات من المشاركات وترتيب أهميتها وذلك طبقا للتنوع الجغرافى والثقافى فى المجتمعات المحلية وفي الوقت نفسه .

يذكر ان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تنفذ حملة من اجل التصديق علي بروتوكول مابوتو والخاص بالمرأة الافريقية من خلال استهداف مكونات المجتمع المصري ( الاعلام – المجتمع المدني – المجالس القومية – امانات المرأة في الاحزاب – البرلمانيين ) ايمانا منها باهمية المشاركة الايجابية والنظر الي الاليات الدولية والاقليمية بأرادة ذاتية من الدولة المصرية من اجل مواكبة التشريعات الوطنية والاليات الدولية والاقليمة وفي القلب منها الاليات الافريقية

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد اهمية التعاطي مع الاليات الاقليمية الافريقية والعمل المشترك الدائم مع اليات عمل القارة الافريقية استكمالا للعمل المستمر علي النهوض بالمرأة في القارة الافريقية والتأكيد علي الاهتمام بالقضايا المشتركة وفي قلبها اهمية حماية النساء ورفع قدرتها من اجل النهوض بالمجتمعات الافريقية .

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