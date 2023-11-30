رسالة غاضبة من رانيا محمود ياسين للوسط الفني

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" رسالة غضب على ما آل إليه حال الوسط الفنى تلك الفترة.

وقالت رانيا : "زمان كان بيقولوا إللى أهم من الموهبة، كيفية إدارة الموهبة لكن دلوقتى مش مهم الموهبة، المهم كيفية إدارة الأكونت على السوشيال ميديا، وتدفع كويس عشان توصل الفولورز لملايين، عشان كده نقتنع أنه موهوب".

وربط الجمهور والمتابعين بين الرسالة التى وجهتها، وبين مشاركة التيك توكر "كروان مشاكل" ضمن أحداث حلقات مسلسل "بطن الحوت"، وما صاحبه من حالة جدل كبير وقرارات من نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل"قمر، حكايات وبنعيشها، سوق الزلط، نصيبى وقسمتك، إتهام، الهروب، أم الصابرين، الطاووس، إنحراف" إلى جانب المشاركات السينمائية أبرزها فيلم "فوبيا، كارت ميمورى، رحلة الحب والشقاء، قشر البندق".