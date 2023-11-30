روان العربى تتأهل لربع نهائى هونج كونج للإسكواش وتلتقى بهانيا الحمامي

تأهلت روان العربى لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثامنة عالمياً، إلى دور ربع نهائى بطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، وذلك على حساب البطلة الماليزية آيفا أزمان بنتيجة 3-0.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-7 ، 11-5 ، 11-9 .

بهذا التأهل تصطدم روان العربى فى دور ربع نهائى هونج كونج لسيدات الإسكواش، فى مواجهة مصرية خالصة أمام المصنفة الثانية هانيا الحمامى وكلاسيكو جديد بين البطلتين.



وتصل القيمة المادية للجوائز إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الإسكواش.