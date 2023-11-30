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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء     دمياط  خلال  24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ،بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19874 طن تشمل : 5377 طن رمل و 622 طن كحول و 2890 طن يوريا و 203 طن ملح معبأ و 10782 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31346 طن تشمل : 1120 طن خردة و 4090 طن حديد و 2785 طن معدات و 157 طن تفاح و 4361 طن فول و 1172 طن زيت طعام و 12280 طن قمح و 4500 طن ذرة  و 881 طن خشب زان .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1262 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 429 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4152 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119673 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 361496 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5297 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102211 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابه ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة .


 


 

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