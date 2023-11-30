ويل سميث وهالي بيري.. أبرز الحضور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء اليوم الخميس، التي من المقرر أن تستمر حتى 9 ديسمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية، والتي تشهد حضور عدد كبير من النجوم العالميين والعرب.

ويشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم ويل سميث، هالي بيري، جوني ديب، ميشيل رودريجز، الفنان الهندي رانفير سينغ، والفنانة الألمانية ديان كروجر، والفنان التركي بوراك أوزجيفيت، ويشهد أيضًا حضور ياسمين صبري وأمينة خليل عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وآخرين.

وفي سياق متصل وصل الفنان العالمي ويل سميث صباح اليوم المملكة العربية السعودية قبل انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مشاهدًا البيوت التراثية والأماكن القديمة من خلال فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ملتقطًا صورًا توثق الأجواء المتميزة.

الجدير بالذكر أن إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي يشهد تكريم عدد كبير من النجوم مثل نجم بوليوود رانفير سينغ، النجمة الهندية كاترينا كيف، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، النجمة السينمائية ديان كروجر، والفنان والكاتب والمنتج السعودي عبدالله السدحان.

جوني ديب

هالي بيري

ميشيل رودريجيز