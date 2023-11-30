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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، بحضور مليح بورا كريم القنصل العام لدولة تركيا بالإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ووجه محافظ الإسكندرية خالص التهنئة إلى الشعب التركي الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مؤكدًا قوة الترابط بين الشعبين المصري والتركي.

وأكد اللواء محمد الشريف أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات قوية وممتدة عبر التاريخ، لذا نحن حريصون على تقديم كامل الدعم والرعاية لزيادة أواصر العلاقات والتعاون المشترك والمتبادل بين الجانبين في جميع المجالات، خاصة المجال الاستثماري.

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية