ضبط كميات كبيرة من الأرز بدون فواتير داخل مصنع بالأسكندرية

قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع تعبئه أرز بحيازته كمية من الأرز بدون فواتير دالة على الحيازة و عدم الأخطار عن حركة تداول الأرز و تم التحفظ علي عدد ١٩ شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحده ٢٥ كجم بإجمالي كمية ٤٧٥ كجم.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على مصانع التعبئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة مصانع التعبئة.