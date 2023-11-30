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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط كميات كبيرة من الأرز بدون فواتير داخل مصنع بالأسكندرية

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قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع تعبئه أرز بحيازته كمية من الأرز بدون فواتير دالة على الحيازة و عدم الأخطار عن حركة تداول الأرز و تم التحفظ علي عدد ١٩ شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحده ٢٥ كجم بإجمالي كمية ٤٧٥ كجم.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية  للرقابة على مصانع التعبئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة مصانع التعبئة.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين اللواء محمد الشريف لدكتور علي المصيلحي محمد الشريف محافظ الإسكندرية مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية الإجراءات القانونية