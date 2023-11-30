إصابتان في عملية دهس قرب مستوطنة بقعوت بالأغوار في الضفة الغربية

نفذ شاب فلسطيني، اليوم الخميس، عملية دهس عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "بقعوت" في الأغوار بالأراضي المحتلة بشمال شرق الضفة الغربيّة، أسفرت عن إصابة جنديين.

وقالت مصادر عبرية إن المصابين في عملية الدهس، جنديان في جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن منفذ العملية استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

ويأتي هذا الحادث وسط أوضاع مشحونة في الضفة الغربية، بعد عملية القدس التي وقعت صباح اليوم الخميس، وتحاول سلطات الاحتلال استغلالها للترويج أن التصعيد بالضفة ينتج عن قرار من السلطة الفلسطينية.