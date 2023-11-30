اختتام فعاليات الدورة الـ 20 من البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي" للمجموعة العشرين من العاملين بالهيئة، والذي نظمته بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام.

وفي كلمتها أكدت رئيس المركزية أهمية برنامج الأمن القومي بمفاهيمه المتنوعة في بناء الوعي المجتمعي والذي يعد ضرورة حتمية في سبيل التأكيد على قيمة الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف.

وفي أولى محاضرات اليوم الأخير أوضح اللواء أركان حرب عادل العمدة أن جغرافيا مصر وديموجرافيتها وضعتها محط أنظار وأطماع العالم كما فرضت عليها دور الدولة المحورية في منطقتها مدافعة عن حقوق شعوبها، فهي في مواجهة شاملة مع مصادر تهديد متعددة لأمنها القومي، ولا يمكن لصانع القرار المصري أن يغفل تراكمات التاريخ التي تفرض تبني مفهوم الأمن القومي الذي يشمل مجموعة اجراءات لحماية مصالحها الداخلية والخارجية من أي تهديد، بما يضمن تحقيق أهدافها وغاياتها القومية.

فيما أكد اللواء أركان حرب سمير بدوي أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل حيث يعد المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها، وبالتالي يعد أمنا قوميا بالنسبة لها الحفاظ على حصتها التاريخية منه، وأن مجرى النهر يبدأ من دول أخرى في المنطقة، ما يضعها في حالة اعتماد على الدول الواقعة في أعلى المنبع، ويعد السد العالي على نهر النيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر ويساهم في تحكم تدفق المياه وتوليد الكهرباء، وأن البلاد تلجأ إلى تنويع مصادر المياه نظرا للزيادة السكانية عبر تنفيذ عدة إجراءات ومنها تحلية مياه البحر وتدوير المياه وتبطين الترع لتوفير المياه وتلبية احتياجات المواطنين وغيرها من الإجراءات.