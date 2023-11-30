برلماني: مصر تبذل جهود عظيمة لاستمرار الهدنة في غزة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الجانب القطري لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من تسهيل دخول المساعدات والغاز، والإفراج عن الأسرى.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: نجحت الجهود المصرية _ القطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية، ومن ثم تمديدها لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد قدرة مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار زين الدين، إلى أنه بعد نجاح مصر في كشف مخطط تصفية القضية عن طريق تهجير أهالي قطاع غزة، تواصل حاليا الجهود من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل الدولتين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح ضرورة أمام المجتمع الدولي، التحرك الفعلي والجاد لوقف المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتابع محمد زين الدين: الأزمة الفلسطينية كشفت عن عدة أمور أهمها أن بعض دول العالم، وأغلب المنظمات الدولية لا تتسم بالشفافية في التعامل مع كافة القضايا وتكيل بمكيالين، كما كشفت الأزمة كذلك أهمية الدور المصري في المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، والسعي نحو تقرير السلام والاستقرار لمصلحة الجميع.