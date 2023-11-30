مكتبة مصر العامة بالزقازيق تُنظم يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمراراً لدعمها ودمجها في المجتمع ، لافتاً إلى أنه تم افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق ، لتشجيعهم على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية وإدماجهم في المجتمع وجعلهم فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة ، موجهاً بأهمية تقديم أنشطة ترفيهية تتضمن فعاليات مختلفة تدخل البهجة والسرور إلى قلب ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم وتشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر لذوي الهمم في كافة مجالات الحياة.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة نظمت أمس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، يوم ترفيهي ل 30 من طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة القنايات ، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة وتضمن اليوم الترفيهى عرض لمسرح عرائس يصاحبه ترجمة بلغة الإشارة وأنشطة بازل وتنمية مهارات وانشطة حركية ومسابقات وتلوين و رسم على الوجه.