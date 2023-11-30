"القاهرة الإخبارية" قصة نجاح مصرية تصل للعالمية في غضون عام

انطلقت قناة القاهرة الإخبارية في العاصمة المصرية القاهرة العام الماضي، بعد فترة اعداد لم تتجاوز الثلاثة أشهر قبل مؤتمر المناخ ٢٧ الذي انعقد في نوفمبر ٢٠٢٢ في شرم الشيخ.



ومع قيادة صحفية شابة وبسواعد مجموعة من الخبراء في الاعلام المصري الى جانب الشباب الواعد، وبالرغم من التحديات والمنافسة الشرسة من فضائيات عربية إخبارية لها باع طويل في عالم الاخبار، مثل قناة الجزيرة القطرية وقناة العربية السعودية وسكاي نيوز عربية الإماراتية وغيرها، تمكنت قناة القاهرة الإخبارية من حجز مقعد متميز لها بين تلك القنوات، بل وتخطي بعضها الى قنوات عالمية في فترة وجيزة.



وليس أدل على ذلك من اقتباس قنوات تليفزيونية دولية ووكالات انباء عالمية للكثير من تغطيات القناة الحصرية وبخاصة اثناء الازمة الحالية المشتعلة بين إسرائيل وحماس.



وظهر شعار القناة على عدد من الفضائيات مثل سي إن إن الامريكية وسكاي نيوز البريطانية وفرانس ٢٤ إضافة الى القنوات الإسرائيلية، فضلا عن قناة الحرة الامريكية الناطقة باللغة العربية.



كما نقلت وكالات أنباء دولية عن قناة القاهرة الإخبارية كوكالة الاسوشيتيد بريس الامريكية.



وكلها نقلت عن تغطيات غرفة اخبار القناة والبث المباشر المستمر ٢٤ ساعة في اليوم على مدار كل أيام الأسبوع لأحداث الحرب بين إسرائيل وحماس منذ ٧ أكتوبر الماضي والهجوم الإسرائيلي المضاد واقتحام شمال غزة إضافة الى تصريحات المسئولين المصريين والدوليين بشأن المفاوضات التي أدت الى الهدنة السابقة او التمديد ليومين اخرين، وحتى تسليم وتسلم المحتجزين الاسرائيليين والمسجونين الفلسطينيين ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري.



وبفضل شبكة مراسلين عالية المهنية منتشرة في كل عواصم العالم، تمكنت قناة القاهرة الإخبارية من الانفراد بعدد كبير من اللقاءات والتغطيات على مدار عام. وتعتمد القناة على مكاتبها في عواصم مهمة مثل واشنطن ولندن وغيرها في اجتذاب ضيوف متميزين ومحللين سياسيين سواء من المسئولين الرسميين، او ممثلي الأحزاب والمؤسسات المختلفة واللذين تعاقدت معهم القناة للظهور بشكل حصري على شاشتها.



يقول أحمد الطاهري، البالغ من العمر ٤٠ عاما، رئيس قطاع الاخبار في الشركة المتحدة المصرية الراعية للقناة ان "الفضل في نجاح القناة يرجع أولا للدعم الذي وفرته المتحدة لفريق العمل، وثانيا لتبني القناة منهجا يعتمد على المصداقية والحياد والموضوعية في نقل الحقائق لمشاهديها"، وهو ما يجمله الطاهري في عبارة "المصداقية والعمل الجاد هما عنوان قناة القاهرة الإخبارية."

جدير بالذكر أن الطاهري عمل مراسلا صحفيا في واشنطن وحصل على برنامج الزائر الدولي للقيادة في الولايات المتحدة الامريكية عام ٢٠١٢ وخلالها تعرف على التجربة الامريكية في الصحافة والاعلام.



وتتخذ قناة القاهرة الإخبارية شعارا جريئا " القاهرة الإخبارية: عاصمة الخبر" ينطق به كل مذيعوها وشبكة مراسليها من كل بقاع العالم، لتكون علامة مميزة للقناة.



ويعمل فريق القناة على توسيع العمل ليشمل قناة جديدة ناطقة باللغة الإنجليزية ستنطلق عن قريب لتصل للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية من القاهرة الى كل انحاء العالم.

وتقدم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، لملف الإسلام السياسي، برنامج الضفة الأخرى كل يوم أحد، الساعة الحادية عشر مساء.

ويستهدف البرنامج كشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة.

ويقدم البرنامج، خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.