قبيل ساعات من انتهاء الهدنة في غزة.. بلينكن يعرب عن أمله في استمرارها بعد ما أثبتته من نجاح

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لما أثبته من نجاح في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتأمين حرية المحتجزين.

وكتب بلينكن عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس - "يسعدني أن أرى أمريكيا آخر من بين المحتجرزين المفرج عنهم في غزة".

وأضاف: "لقد أثبت وقف القتال هناك نجاحا في تأمين حرية الرهائن وفي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ونأمل في استمراره".

ووصل بلينكن إلى تل أبيب في وقت سابق من اليوم في ثالث زيارة يجريها لمنطقة الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب وتأتي قبيل ساعات من انتهاء هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

