7 ديسمبر.. انطلاق المعرض الدولي للزجاج بمصر في دورته الأولى

ينطلق من 7-10 ديسمبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات المعرض الدولي للزجاج بمصر تحت رعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كراعي استراتيجي للحدث، حيث يستضيف أكثر من 50 مشتريًا أقليميًا ودوليًا.

يُعتبر المعرض الدولي للزجاج الحدث التجاري الوحيد من نوعه الذي يستضيف 50 مشتريًا تجاريًا معتمدًا من 19 دولة أفريقية وشرق أوسطية وأوروبية ضمن برنامج اجتماعات الأعمال الثنائية المجدولة مسبقًا، والتي من المتوقع أن تسفر عن 1000 اجتماع شخصي مع الشركات العارضة في المعرض.

وتهدف لقاءات الأعمال الثنائية خلال المعرض إلى إتاحة أسواق تصديرية جديدة للشركات العارضة في المعرض لتسويق منتجاتهم وإبراز الفرص الاستثمارية وفرص التعاون التجاري وتكوين الشراكات الاستراتيجية سواء في مصر أو في الخارج.

وقال حسام القبيسي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض في مصر، إن المعرض الدولي للزجاج في دورته الأولى يمثل نقطة انطلاق نحو تحديث المنشآت الصناعية وتزويدها بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات متطورة.

ويأتي ذلك باعتبار الصناعة إحدى الركائز الهامة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تقوم على تعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وأضاف القبيسي أن الشركات العارضة في المعرض ستحظى بفرص لا محدودة لإبرام صفقات واتفاقيات تجارية كبرى من خلال الالتقاء وجهًا لوجه مع متخذي قرارات الشراء على المستوى المحلي والإقليمي في القطاعات الصناعية المختلفة، مثل صناعات الزجاج، البناء والتشييد، المعمار، التصميم الداخلي والديكور، وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعات الزجاج.