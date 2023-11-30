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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 13 شخصا جراء اندلاع حريق في فندق بكازاخستان

حريق
حريق
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أعلنت السلطات في كازاخستان اليوم /الخميس/ مصرع 13 شخصا على الأقل إثر نشوب حريق في أحد الفنادق بمدينة "الماتي".

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها إن القتلى لقوا حتفهم مختنقين في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، والذي تم تحويله إلى فندق منذ عدة أسابيع ويحتاج إلى أعمال إصلاح.. مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق جنائي للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحريق.

وأضافت السلطات أنه تم إخماد الحريق في غضون ساعة.. وأوضحت خدمات الطوارئ أن 72 شخصا كانوا يقيمون في الفندق وقت نشوب الحريق، وتم إجلاء 59 منهم بأمان.
 

كازاخستان حريق ألماتي