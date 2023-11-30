مصرع 13 شخصا جراء اندلاع حريق في فندق بكازاخستان

أعلنت السلطات في كازاخستان اليوم /الخميس/ مصرع 13 شخصا على الأقل إثر نشوب حريق في أحد الفنادق بمدينة "الماتي".

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها إن القتلى لقوا حتفهم مختنقين في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، والذي تم تحويله إلى فندق منذ عدة أسابيع ويحتاج إلى أعمال إصلاح.. مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق جنائي للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحريق.

وأضافت السلطات أنه تم إخماد الحريق في غضون ساعة.. وأوضحت خدمات الطوارئ أن 72 شخصا كانوا يقيمون في الفندق وقت نشوب الحريق، وتم إجلاء 59 منهم بأمان.

