محاكاة للإنتخابات الرئاسية بمدارس مركز الدلنجات في البحيرة.. صور

شهد محمد صلاح العدوى مدير عام إدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة، احتفالية أعياد الطفولة والذي نظمه توجيه رياض الأطفال بالإدارة برئاسة منى غنيم الموجه الاول بالإدارة حيث قام الطلاب بتنفيذ محاكاة العملية الانتخابية، لرئاسة الجمهورية، والتى سيتم إجراؤها خلال الفترة من 10 الى 12 نوفمبر المقبل.

وأكد مدير الادارة التعليمية، أن تلاميذ مدرسة الارشاد الابتدائية ورياض الأطفال بالمدرسة قاموا بتنفيذ نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابى بمقر المدرسة وفى مبادرة هي الأولى من نوعها لطلاب الإدارة، مشيدا بمنظومة العمل وتفاعل الطلاب فى تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع وتأمين مقار اللجان فى مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

وأشار مدير عام الإدارة التعليمية بالدلنجات، إلى تنفيذ الطلاب نماذج الانتخاب في بالمدرسة بإشراف جميع المعلمين لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة فى التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية فضلا عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات والحق الدستورى لمشاركتهم وحث ذويهم بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

قام بالاشراف على الاحتفال كل من امل صبحي، فادية ماهر ، ورباب عوض الله، سناد القصبي، تريزه حليم موجهات رياض الاطفال وتمت الاحتفالية في رحاب مدرسة الإرشاد الابتدائية بقيادة راندا نوار مديرة المدرسة.

كما شارك في فقرات الحفل، مدارس الارشاد الرسمية لغات، ووبني الدلنجات الرسمية لغات، ووالإرشاد الابتدائية، ومجمع رياض الاطفال، وجزاير عيسى، بمرحلة رياض الاطفال، حيث قام معلمات رياض الأطفال بالاشراف على تنفيذ الفقرات المختلفة حيث ابدعن في تدريب الاطفال.

حضر الحفل كل محمد دسوقي مدير إدارة المتابعة وتقويم، علي زيدان مدير تنسيق المرحلة الابتدائية، محمد ابو القاسم مدير مدرسة الارشاد الرسمية لغات.