كواليس سقوط إمبراطور الهيروين في قبضة مباحث القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي المتعاطين بنطاق قسم شرطة المعصرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب التاكد من صحة المعلومات نجحت قوة امنية في ضبط المتهم، وعثر علي بحوزته كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – ميزان حساس.

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.