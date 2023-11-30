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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يتفوق على هالاند ويحصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحصد جائزة
محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل فى شهر اكتوبر
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حصد الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، جائزة جديده فى الدورى الإنجليزى، بتصويت من الجمهور.
حيث اعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول، حصد محمد صلاح جائزة لاعب شهر أكتوبر 2023، «من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور»، في الدوري الإنجليزي.
ولعب صلاح خلال شهر أكتوبر الماضي 3 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام برايتون وإيفرتون ونوتنجهام فورست.
أحرز "مو"، خلال شهر أكتوبر 5 أهداف، ثنائية في مرمى إيفرتون وبرايتون، وهدفا في شباك نوتنجهام فورست.
وتنافس صلاح على حصد تلك الجائزة مع إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، وكالوم ويلسون، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، وجيمس ماديسون لاعب فريق توتنهام، وديكلان رايس، لاعب فريق أرسنال، وبريان مبيومو، لاعب فريق برينتفورد.
 

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