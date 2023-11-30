"اقتصادية النواب": الحشد الانتخابي رسالة للعالم بتعزيز الديمقراطية

قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني بنص دستور مصر، وتعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان.

وأضاف القطامى، أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأننا سوف نستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ والعرش الديمقراطي ، متابعا:" المشاركة أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، وتأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وعى المواطنين أكبر وأشد وأقوى من دعوات القلة القليلة بشأن المقاطعة، لافتا إلى أن الإنتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات.



وأشار القطامى، إلى أن الجميع عليه دور كبير فى توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وكشف النقاب عن كافة الإجراءات وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا هو دور الأحزاب من خلال التواجد في الشارع لتيسير الإجراءات بالتزامن مع حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الإطار أيضا.