رئيس وزراء إسبانيا يعرب عن تشككه من احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 12:39 م

أعرب رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" اليوم الخميس عن تشككه من أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي، وذلك نظرا لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقال سانشيز - في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن "اللقطات التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يتوفون، تجعل لدي شك في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي".. مشيرا إلى أن القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأطفال، يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق.

