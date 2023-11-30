أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 100 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 12:37 م

قال يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت 16 مدينة وقرية تابعة للمنطقة 100 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف مالاشكو، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم /الخميس/ "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 100 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية".

وأوضح أن روسيا شنت خلال الهجوم 90 غارة باستخدام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابولي ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا وروبوتين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية.