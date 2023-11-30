اليوم.. مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين في القلب" بالأعلى للثقافة

ينظم المجلي الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مائدة مستديرة بعنوان: "فلسطين في القلب" وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساءً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي المائدة في إطار الاحتفاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، ويدير المائدة هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها نخبة من المتخصصين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ من بينهم الدكتور أشرف جابر مرسي - مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية ، والدكتور جمال الشاعر - مقرر لجنة الإعلام، والدكتور سعيد المصري- مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، و الدكتورة عزة بدر - نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، و الدكتور محمد احمد مرسي- مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، و الدكتور محمد خليف - مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ، و الدكتور محمد شبانة - مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، والدكتورة منى الحديدي - مقررة لجنة الشباب ، والمخرج ناصر عبد المنعم - نائب مقرر لجنة المسرح، والدكتور هابي حسنى - مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، يصاحب الفعاليات معرض ببهو المجلس لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة مع تخفيض 50% على موسوعة مصر والقضية الفلسطينية.

