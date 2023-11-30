وزارة العمل: زيارة للوحدة المتنقلة للتدريب وتفقد مكاتب التشغيل بالمنيا

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت جولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة بأبيوها - ابوقرقاص لمتابعة الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة المنفذة بداخلها ، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، وايضاً الإستماع إلى متطلبات واحتياجات المتدربات لمحاولة تلبيتها قبل انتهاء التدريبوفى البرامج التدريبية المستقبلية لتقديم افضل الخدمات الممكنة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى.

واوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتكثيف برامج التدريب المهنى المقدمة للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل لتاهيلهم لدخول سوق العمل ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب ، ومنوهة إلى ان تلك التدريبات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما قامت مدير المديرية بعمل زيارة لمكاتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بأبوقرقاص لمتابعة سير العمل بتلك المكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر رافقها خلالها أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ..

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