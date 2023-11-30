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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 7 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة أحمد حراز، عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمراكز حوش عيسي وأبو حمص وكفر الدوار والمحمودية وايتاى البارود والنوبارية .
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف جميعها منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى بإجمالي 1570عبوة شملت  كبدة مجمدة وكيك وعسل مولاس وزبيب ومقرمشات وحلبة محوجة وحلويات متنوعة ومياة غازية ومخللات وخضروات مجمدة، بإجمالي وزن 7.800 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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