رئيس جامعة القناة يستقبل وفد من السفارة الليبية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفدا من السفارة الليبية برئاسة الدكتور إسماعيل الهادي المستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة.

تناول اللقاء بحث أحوال الطلاب الليبيين الدارسين بكليات الجامعة،

والخدمات والرعاية المقدمة لهم، والنظر في العقبات التي قد تواجههم.



حضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على مدى اهتمام جامعة قناة السويس بقطاع الدراسات العليا والبحوث، الذي يتطلع إلى أن يكون مركزا للتميز في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي، ونقل وتسويق التكنولوجيا، ودعم الابتكار ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي. مضيفا حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين و تقديم البرامج التعليمية المميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، واستخدام سبل التعليم المتطورة لتزويدهم بالعلم و الثقافة.

وأكد على مهارة الطلاب الليبيين في تلقي العلم، مثمنا عمق العلاقات الوطيدة بين الجانبين المصري والليبي وأنهم خير سفراء للجامعه

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام قطاع الدراسات العليا والبحوث بزيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال المرحلة القادمة.

وأوضح زغلول مدى الخدمات والرعاية التي تقدمها جامعة قناة السويس للطلاب الوافدين، ومنها دمجهم في العديد من الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد ولأول مرة تكوين فريق مسرح من الطلاب الوافدين، للمشاركة في مسابقة الجامعة.



كما أوضح نائب رئيس الجامعة التزام الطلاب الليبيين الدارسين بكليات الجامعة و قدرتهم الاستيعابية، واندماجهم السريع مع باقي زملائهم، مما يؤكد أنهم نموذج جيد للطالب الوافد.

من جانبه عبَّر المستشار الثقافي الليبي عن سعادته بزيارة جامعة قناة السويس، مؤكداً على تميز المستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، مُقدماً شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الليبيين الدراسين بها، وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

يذكر أن الوفد الليبي ضم كلا من الدكتور علي الفقيه عضو لجنة وزارة التعليم العالي بالسفارة الليبي، والدكتور فتحي الجغمني عضو لجنة وزارة التعليم العالي بالسفارة الليبي.