«طاهر» و«تاو» يشاركان في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك طاهر محمد، وبيرسي تاو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيهما من الإصابة.



واشتكى طاهر من إصابة بكدمة في كاحل القدم، فيما تعرض تاو لكدمة في العضلة الأمامية، وانتظم الثنائي في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قاما بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.



وخاض الأهلى مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز التي تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.



وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج افريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.