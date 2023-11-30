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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائى يقضى برفض دعوى طرد نادى شهير من قطعة أرض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية حكما قضائيا بعدم قبول الدعوى المقامه من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ضد نادى الشمس الرياضى والتى تطالب فيها بطرد من المستأجر من قطعة أرض .

وتضمنت صحيفة الدعوى بان الشركة صاحبة الدعوى هى احدى الشركات المساهمة المصرية وهى من الشركات المتخصصه فى مجال التطوير العقارى وتمتلك كامل الارض والمبانى المقام عليها نادى الشمس الرياضى وبموجب عقد ايجار تم بين الطرفين نظير قيمة ايجارية سنوية مائة جنيه وبموجب الزيادات القانونية للاجرة اصبحت القيمة الايجارية الشهرية مبلغ 5749 جنيه .

وأضافت الدعوى انه من المقرر وفقا لنص المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر بانه لا يجوز للمؤجر طلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالاحد اسباب الاتية من اهمها اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالايجار المستحق خلال 15 يوم من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او باعلان على يد محضر .

وبنظر الدعوى امام الدائرة 24 ايجارات وحضور الممثل القانونى لنادى الشمس المستشار هيثم عباس وتقديم ما يفيد من اوراق التى تطالب هيئة المحكمة برفض الدعوى وتقديم دفاع مقيم الدعوى دفوعه لقبول الدعوى وطرد المستاجر اصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم بالرفض ليسدل الستار بالقضية 

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