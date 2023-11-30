على هامش الناتو.. وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان آخر تطورات الحرب الروسية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا آخر تطورات الحرب الروسية، بما في ذلك فتح طرق الشحن في البحر الأسود.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقائهما في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وناقش الجانبان أيضًا مؤتمر القاعدة الصناعية الدفاعية الذي سيعقد في واشنطن العاصمة يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، حيث ستعمل الشركات الأمريكية والأوكرانية على تعزيز الإنتاج المشترك للإمدادات العسكرية لمساعدة أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والأمن وخلق فرص جديدة للشركات الأمريكية.

وبحسب البيان، هنأ بلينكن الحكومة الأوكرانية على خطواتها الأخيرة بشأن إصلاحات مكافحة الفساد، والتي تم تنفيذها في إطار الإجراءات اللازمة لتكامل أوكرانيا الأوروبي الأطلسي.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي مرة أخرى على دعم الولايات المتحدة الدائم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وعلى صعيد آخر، ثمنت أمريكا مساهمات مقدونيا الشمالية القوية وقيادتها بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مما عزز الاستجابة الموحدة لدعم أوكرانيا مع تعزيز السلام والاستقرار في أوروبا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء بلينكن ونظيره من مقدونيا الشمالية بوجار عثماني في سكوبي.

كما شكر بلينكن، بحسب البيان، وزير خارجية مقدونيا الشمالية على الشراكة الثنائية القوية، مشددا على أهمية تعزيز المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك مكافحة الفساد وزيادة أمن الطاقة من خلال جلب الغاز غير الروسي إلى المنطقة ومواصلة إصلاح نظام سيادة القانون.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكا وحليفا ثابتا في دعم المسار الأوروبي الأطلسي لمقدونيا الشمالية.

