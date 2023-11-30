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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوم .. ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يختتم  مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي اليوم الخميس فعاليات دورته الثامنة ، والتي أقيمت في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، وبحضور لفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب .

وسيقدم حفل ختام المهرجان الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح ، وسيتضمن الحفل فقرة فنية نتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فاعليات المهرجان ، كما سيتضمن الحفل فيلم قصير عن مكرمين حفل الختام ، وكذلك فيلم قصير عن حصاد الدورة الثامنة للمهرجان .

كما سيتم تكريم لجان المهرجان خلال الحفل ، وكذلك تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام ، والإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة الثامنة ، وجوائز الدورة الثامنة للمهرجان ،بالإضافة لبعض المفاجأت التي سيتم الإعلان عنها .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة  اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

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مهرجان مسرح ثقافة