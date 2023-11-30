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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

في يوم الشهيد.. الأرشيف والمكتبة الوطنية يفخر ببطولات أبناء الإمارات

الاحتفاء بيوم الشهيد
الاحتفاء بيوم الشهيد بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات
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أكد عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية أن تضحيات شهداء الإمارات البواسل الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وقصص بطولاتهم أضحت نوراً يضيئ طريق الأجيال، وقد استحقوا أن تكون أسماؤهم خالدة في سجل ذاكرة الوطن الذي يحفظه الأرشيف والمكتبة الوطنية للأجيال.


وأضاف : إن يوم الشهيد يوم وفاء للأبطال الذين بلغوا أعلى مراتب الفداء في سبيل الوطن، ونحن نفخر ببطولات أبناء شعب الإمارات من أجل عزة الوطن ورفعته، وبطولاتهم ستكون دروساً تتعلم الأجيال منها معاني الولاء للوطن والحفاظ على مكتسباته، وسنواصل المسيرة المظفرة في ظل قيادتنا الرشيدة التي أكدت أن شهداءنا الأبرار قد سجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ؛ إذ رسموا للأجيال القادمة طريق العزة والمجد.
 

 

جاء ذلك أثناء الفعاليات التي أقامها الأرشيف والمكتبة الوطنية بيوم الشهيد، ومراسم رفع العلم أمام مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدعاء للشهداء. 
 

الاحتفاء بيوم الشهيد بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات 
الاحتفاء بيوم الشهيد بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات 
عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية شهداء الإمارات سجل ذاكرة الوطن