المؤتمر يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة

دعا الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين في الخارج إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خارج مصر غدا الجمعة والأحد والاثنين ، التي توافق 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن قوة المصريين الموجودة في مختلف دول العالم ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمثابة تأكيد على وقوف جميع المواطنين المصريين خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة ، مؤكدا ان المصريين بالخارج يقفون خلف الدولة المصرية وسنري ذلك أمام صناديق الانتخابات غدا

.وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ، حتى تكون هناك مشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم.

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت مكتسبات كثيرة للمصريين بالخارج سواء حقوق سياسية والتي نعمل على استمرارها وزيادتها مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية سواء في الخارج أو الداخل ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن.