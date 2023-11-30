إنقاذ حياة طفل ابتلع قطع فول سوداني داخل القصبة الهوائية بمستشفى بنها الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في استخراج قطع فول سوداني من القصيبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر عامين عن طريق منظار الشعب الهوائية الصلب.

وقال الدكتور محمد الجزار استشاري القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، إن الطفل من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حضر بصحبة أهله الذين أفادوا بأنه بلع "فول سوداني" ويعاني من كحة عنيفة وزرقة بالوجه وحشرجة بالصوت، حيث تم حجزه بالقسم وتجهيزه للعمليات.

وأضاف أن الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، قم بتشكيل الفريق الجراحي والتدخل السريع في حالة الطفل حتى يتم الحفاظ على حياته، وجرى استخراج قطع السوداني وغسيل القصيبات الهوائية بمحلول معقم وخرج الطفل من العمليات ومازال يستكمل علاجه بالقسم.

وشارك في إجراء العملية الدكتورة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم والطبيب المقيم محمود النجار، وفريق التخدير الدكتور محمد عبد السلام المدرس المساعد، وأطقم التمريض وفاء محمد، وإسلام السيد.

فريق طبي

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