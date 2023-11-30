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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انطلاق الطائرة الإغاثية 31 من الجسر الكويتي متوجهة لمطار العريش لإغاثة غزة

الجسر الجوي الكويتي
الجسر الجوي الكويتي
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أقلعت صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الـ31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. 
وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتى يوسف المعراج - عقب إقلاع الطائرة - إن الكويت تبذل كل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الاعتداءات المدمرة من الكيان الإسرائيلي.

وأضاف المعراج أن الجسر الجوي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة الكويتية بتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومشيرا إلى أن الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للمتضررين هناك.

وأكد أن الجمعية حرصت منذ بداية الاعتداء على قطاع غزة على إيصال مساعداتها العاجلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للشعب الفلسطيني، مبينا أن الجمعية تعمل حاليا على تحديد عدد من المحاور الأساسية من المساعدات لإدخالها إلى معبر رفح.

ولفت المعراج إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تعبر عن تضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها إثر العدوان.

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