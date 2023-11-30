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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا لمديري الحاضنات التكنولوجية

برنامج تدريبي لمديرى
برنامج تدريبي لمديرى الحاضنات التكنولوجية
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نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تدريب المدربين على إدارة الحاضنات" TOT، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد استضافت البرنامج كلية التربية الرياضية للبنات بإشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، وحاضر فيه الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر استشاري ريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور مديري الحاضنات بجامعة حلوان الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة أعمال جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية BioCluster  ومنسق مشروع سفير والفريق، الدكتورة مها الحلبي الباحث الرئيسى لحاضنة أعمال الأثاث المصري بكلية الفنون التطبيقية، حيث استضافت اليوم الأول للتدريب، الدكتورة سماح سليمان مدير حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية، وفريق عمل حاضنة الأميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية للبنات، وفريق عمل الحاضنة المجتمعية بكلية الخدمة الاجتماعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن البرنامج يهدف لتدريب المدربين في مجال إدارة الحاضنات ما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحاضنات توفر بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب، فهي تزودهم بالمعرفة والخبرات وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، مشيرًا إلى أهمية تدريب القائمين عليها بشكل مستمر.

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