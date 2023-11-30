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الخميس 30 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شرطة الاحتلال: منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان

منفذا عملية القدس
منفذا عملية القدس الشقيقان مراد وإبراهيم نمر
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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلا عن وسائل اعلام اسرائيلية فإن منفذي العملية  شقيقان وأسيران سابقان في سجون الاحتلال استخدما بندقية "إم 16" ومسدسًا في إطلاق النار.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الشقيقين مراد (38 عامًا)، وإبراهيم نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، ما أدى إلى استشهادهما.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار بالقدس، وأغلقت منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار في القدس أسفرت عن سقوط 3 إسرائيليين.

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