نتنياهو يبلغ بايدن بضرورة شن عملية عسكرية جنوب غزة

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة بعد الهدنة، مشيرا إلى أن عملية إسرائيل في الشمال لا يمكن تكرارها جنوبي القطاع.

في حين قال نتنياهو إن العملية ضرورية لتدمير حماس، ووافق على رغبة بايدن بخضوع الخطط العملياتية لنقاش أمريكي أسرائيلي قبل أي هجوم.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول أمريكي رفيع تصريحات يقول فيها أن إسرائيل يجب أن تقوم بنهج عسكري مختلف في جنوب قطاع غزة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في شماله، لافتا إلى أن واشنطن كانت واضحة معها بشأن تجنب نزوح كبير خلال عملية عسكرية بجنوب قطاع غزة.

وأخذت الصحيفة الأمريكية على لسان مسؤولين عسكريين إسرائيليين، تصريحات تفيد بأن الاحتلال يأخذ نصائح واشنطن على محمل الجد لكنه يرفض تغييرات عملياتية كبيرة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن هناك نواب ديمقراطيون بالكونجرس يرون أن المساعدات الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوافق مع القوانين التي تحظر تمويل قوات أجنبية تخالف القانون الدولي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عضو ديمقراطي بالكونجرس تصريح يفيد بأنه ليس صحيحا ما تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها فعلت كل ما في وسعها لتجنب قتل المدنيين.

فيما نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تؤكد أن الرئيس بايدن لن يفرض قريبا أي قيود على مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه يعتقد أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يركز دائما على الأسرى.