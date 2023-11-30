محافظ المنوفية: الانتهاء من جميع استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 500 مقراً انتخابياً و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم .

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد ، مشدداً برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ ، كما وجه بالتأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول ، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها .

ويناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي ، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية .