زلزال بقوة 4.0 درجة يضرب جنوب شرق كوريا الجنوبية

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 10:20 ص

ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر مدينة جيونغجو جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الخميس، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية الكورية، أن ال زلزال ضرب المدينة الواقعة على بعد 277 كيلومترًا جنوب شرق سول في حوالي الساعة 4:55 صباحًا بتوقيت البلاد وعلى عُمق يقدر بـ 12 كيلومترًا، وتبعته خمس هزات ارتدادية حتى الساعة 5:50 صباحًا، مشيرة إلى أن هذا ثاني أقوى زلزال يحدث في شبه الجزيرة الكورية أو المياه المحيطة بها حتى الآن هذا العام.

من جانبها، قالت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، المشغلة للمحطات النووية والكهرومائية إن الزلزال لم يؤثر على عمليات محطات الطاقة النووية التي تعمل حاليًا بشكل طبيعي.