طقس اليوم.. لطيف نهارًا على القاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة في جنوب سيناء والصعيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تظهر شبورة مائية، موجهة نصيحة لقائدي السيارات بضرورة اتباع تعليمات المرور وفتح جزء من الشبابيك أثناء القيادة منعا لتراكم البخار على الزجاج الأمامي للسيارة، الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية.وتابعت، أنه من المحتمل تسجيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 24 درجة خلال ساعات النهار، و16 درجة ليلا، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة نهارا و13 درجة ليلا، أما محافظات شمال الصعيد تُسجل 24 درجة نهارا، فيما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 29 درجة نهارا و15 درجة ليلا.