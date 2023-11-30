السيسي يهنئ جمهوريتي بربادوس وألبانيا بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية بربادوس ساندرا ماسون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس أيضا ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسى الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية ألبانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.