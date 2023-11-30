افتتاح منفذ مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، منفذ مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة.

وشهد رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات ملتقى تعزيز قيم العمل التنموي الذي عقد بمجمع الفنون والثقافة بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة حياة كريمة تحت ريادة الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا: "إنه شرف لجامعة حلوان استضافة منفذ من منافذ مبادرة مهمة انسانية كمبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجا".

وشدد الدكتور قنديل على أهمية مشاركة الجميع في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية، خاصة من قبل طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، كونهم خط الدفاع الأول في نشر الوعي وتقديم المساعدة داخل مجتمعاتهم.

وأعلن عن رغبة الجامعة في إطلاق مشروع مشترك مع "حياة كريمة" يهدف لوضع لوحة داخل كل منزل بتلك القرى، ونأمل أن يكون فى كل قرية متحف لتجسيد صور الشخصيات والرموز الوطنية المصرية إسهامًا في نشر الوعي بتاريخ وأبطال مصر.

وقال الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يسعدنا أننا نكمل مشوارنا فى المبادرة الرئاسية لحياة كريمة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، مؤكدا أن جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل لا تدخر جهدا فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وكان لزاماً علينا فى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، وأن افتتاح Booth حياة كريمة تأكيد على دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وأضاف أن جامعة حلوان شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل التنموية المتكاملة والتى شملت جميع تخصصات كليات الجامعة، كما ساهمت الجامعة فى مبادرة محو أمية، وقال إن جامعة حلوان تعد بيت خبرة حيث لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد أيضا إلى خدمة المجتمع والبيئة، وتحقيقا لذلك تسعى إدارة الجامعة بخطوات جادة نحو دعم المبادرات المختلفة وربطها باحتياجات المجتمع بكافة مؤسساته.