دخول 7 شاحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، خبرا عاجلا يفيد بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وفي سياق آخر، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالتحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال اليوم الخميس، وجثامين 3 محتجزين ممن قتلوا بسبب القصف على قطاع غزة، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت حماس، إلى أن رفض الاحتلال جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة.