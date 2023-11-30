وصول 5 مصابين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا عن وصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى مصر معبر رفح.

وفي سياق منفصل، عرضت القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا عن وقوع شهيد فلسطيني و4 إصابات برصاص الاحتلال في بيتونيا غربي رام الله.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة القناة من القدس، إن شابًا فلسطينيًا فتح النار وأطلق ما يزيد على 7 رصاصات باتجاه مركز لشرطة البريد الواقع بالقرب من باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح ما بين الشاب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، أن هناك مصادر عبرية تحدثت عن إصابة اثنين من عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودين هناك، ومصادر أخرى ترجح ارتفاع العدد إلى 6 نتيجة استمرار هذه الاشتباكات لعدة دقائق.