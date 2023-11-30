استشهاد المنفذين.. إطلاق نار في القدس وسقوط قتيلة إسرائيلية وعدة إصابات

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت النار على شابين فلسطينيين بتهمة تنفيذهما عملية إطلاق نار على مشارف مدينة القدس الغربية، صباح اليوم الخميس، أسفرت عن سقوط قتيلة إسرائيلية و 7 إصابات في صفوف الإسرائيليين ما بين متوسطة وخطيرة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأفادت شرطة الاحتلال بأنه في الساعة 07:38 صباحا بالتوقيت المحلي ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، بشأن حادث إطلاق نار على شارع "وايزمان" في محطة للحافلات عند مدخل القدس، وهرعت طواقم الإسعاف لمكان الحادث وقدمت العلاج الطبي إلى 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد تم القضاء على المنفذين، ويتلقى المصابين العلاج الميداني من قبل الفرق الطبية .

ووفقا لبيان شرطة الاحتلال هذه عمليه مشتركة، أسفرت عن 9 إصابات على الفور . ووصل 2 من المسلحين وبحوزتهم أسلحة نارية من طراز "ام 16" وأطلقوا النار بشكل عشوائي.