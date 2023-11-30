المرشح عبد السند يمامة: لم نواجه أي عقبات بعد قرار خوض انتخابات الرئاسة

قال عبد السند يمامة، المرشح بانتخابات الرئاسة المصرية، إن حزب الوفد المصري (الذي يرأسه) يحظى بشعبية كبيرة، وأن هناك إصرار من القواعد الحزبية على خوض الانتخابات الرئاسية، كما أن المسألة أكبر من أعضاء الحزب لأن المؤيدين للوفد كثيرون، وتكاد تكون مصر كلها وفدية، على حد وصفه.

وأضاف "يمامة"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحزب (الوفد) حين قرر خوض الانتخابات لم يجد أي عراقيل أو صعوبات مع الجهات المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، كما لم تواجه الحملة أي عقبات.

وأكد المرشح الرئاسي أن تمويل الحملة بعيد تمامًا عن ميزانية الحزب، وأن الوفديين المتحمسين لخوض الانتخابات هم من تحملوها، وأنه لا علاقة لها بميزانية الحزب.

وذكر "يمامة" أن الحزب ينطلق إلى الأمام وطريقه محدد دون الانشغال بالمنافسة، داعيًا الله أن يوفق الجميع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.